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Глава ЮНЕСКО одобрила идею проведения дней организации в Татарстане

Председатель СПЧ предложил провести в республике дни ЮНЕСКО, объединив различные культурные, научные, образовательные и другие мероприятия

КАЗАНЬ, 7 марта. /ТАСС/. Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле назвала замечательной инициативу провести в Республике Татарстан дни организации.

Азуле в четверг встретилась с руководством региона, ответственным секретарем Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Григорием Орджоникидзе и председателем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым. Председатель СПЧ предложил провести в Татарстане дни ЮНЕСКО, объединив различные культурные, научные, образовательные и другие мероприятия. Федотов отметил, что это способствовало бы продвижению идей ЮНЕСКО не только в республике, но и в других регионах России.

"Я считаю, что это замечательная [идея]... Яркий культурный, научный фестиваль. Можно провести его в 2020 или 2021 году и дальше продолжить [сделать его ежегодным]", - ответила Азуле.

Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил объединить этот фестиваль с празднованием столетия образования республики, которое будет проходить в 2020 году. По его словам, в случае согласия со стороны ЮНЕСКО власти республики создадут рабочую группу и сформируют перечень мероприятий. Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев отметил, что к столетию республики и проведению дней ЮНЕСКО нужно будет создать первый полилингвальный образовательный комплекс. "Обязательно эта тема одной из основных должна быть", - уверен он.

5-7 марта проходит первый официальный визит Одре Азуле в Россию.

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РоссияТатарстан
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