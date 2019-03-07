Амурский лесной кот стал новым обитателем зоопарка в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. /ТАСС/. Амурский лесной кот на днях стал новым обитателем зоопарка Korkeasaari в Хельсинки. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

"Благодаря широкому ареалу обитания, популяция бенгальской кошки сохраняется, а сам вид не входит в число исчезающих, но представители некоторых подвидов этого семейства редко встречаются в природе", - указала пресс-служба зоосада.

В Финляндию животное прибыло из зоопарка в чешском городе Йиглава. Амурский лесной кот начал быстро осваиваться на новом месте и активно обращать внимание на других обитателей зоопарка и пришедших посмотреть на него детей. Животному полгода. Длина его тела 75 - 90 см, вес - до 6 кг.

В последний раз амурского кота можно было увидеть в Korkeasaari в 2005 году. Финские зоологи уже ищут коту подругу, чтобы животные могли принести потомство.

Охотятся эти коты обычно ночью, а их добычей становятся грызуны, птицы, зайцы. При необходимости амурский кот может ловить рыбу и плавать. Он умеет также лазить по деревьям. Особенно хорошо этот северный подвид бенгальской кошки чувствует себя в хвойных лесах китайской Манчжурии, Приамурья, Корейского полуострова и японских островов архипелага Цусима.