Ремонт зала в Госдуме планируют завершить к сентябрю 2020 года

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Ремонт зала пленарных заседаний Госдумы может начаться в мае и продлиться год-полтора, приблизительно до сентября 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате нижней палаты парламента.

"Предстоит еще финальная экспертиза по проекту зала пленарных заседаний, но рассчитываем, что ремонт может начаться в мае и завершится к сентябрю 2020 года", - рассказал собеседник агентства.

Причем, подчеркнул он, ремонтные работы планируется проводить по "более экономному проекту". "Сейчас мы не обсуждаем сумму, но первоначальный фронт работ несколько сокращен. Ранее планировали реконструкцию двух этажей и балюстрады, теперь речь идет о ремонте зала пленарных заседаний", - отметили в аппарате.

Согласно предварительной информации, рабочая площадь зала заседаний будет увеличена, в том числе за счет изменения схемы рассадки депутатов, также планируется сделать стеклянный купол и поднять его на 4 м, произвести замену системы вентиляции. Кроме того, планируется оснастить рабочее место народных избранников самыми последними цифровыми технологиями, в том числе блоком биометрической идентификации.

Ремонт зала заседаний не проводился с 1993 года. Проект реконструкции зала выполнен архитектурным бюро "Моспроект-2" во главе с Михаилом Посохиным. На время ремонтных работ парламентарии переедут в Колонный зал Дома союзов, сообщал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин.