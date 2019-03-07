Власти Малайзии не будут ограничивать въезд в страну представителям секс-меньшинств

СИНГАПУР, 7 марта. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Малайзии не будут чинить препятствий въезду в страну представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, но и далее будут защищать традиционные для этого государства культурные ценности от "человеческой деградации". Об этом заявил, выступая в Берлине, министр туризма и культуры Малайзии Мохамаддин Кетапи, принявший участие в проходившей в Германии Международной туристической выставке.

"Являясь одним из главных туристических направлений в Азии, Малайзия никогда не занималась дискриминацией иностранцев в зависимости от их сексуальной ориентации, религиозных и культурных убеждений", - сказал министр. В то же время он отметил, что Куала-Лумпур придерживается собственных взглядов на ситуацию вокруг ЛГБТ-сообщества и будет "прививать уважение к местным ценностям и культуре". Это, подчеркнул он, "касается как местных, так и иностранных граждан".

В беседе с журналистами глава Минтуризма также отметил, что "в Малайзии нет представителей сексуальных меньшинств", поэтому он "ничего не может сказать об их безопасности".

Однополые связи в Малайзии считаются тяжким преступлением. В сентябре прошлого года шариатский суд приговорил двух уличенных в этом женщин к штрафу в размере 3,3 тыс. ринггитов (около 800 долларов) каждой, а также к шести ударам ротанговыми палками. Приговор привели в исполнение публично.