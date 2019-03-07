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Путин прокатился на лошади во время посещения Первого Оперативного полка полиции Москвы

Президент также посмотрел показательное конное выступление
' ТАСС/Reuters'

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прокатился на лошади вместе со служащими Первого Оперативного полка полиции Главного управления МВД России по Москве. Глава государства посетил эту полицейскую часть в преддверии Международного женского дня. Путин также посмотрел показательное конное выступление на манеже.

Во время посещения части глава государства ознакомился с экспозицией, посвященной работе этого полка. На ней представлены историческая и современная амуниция служащих конной полиции. Президенту рассказали о порядке несения службы и особых обязанностях конного и туристического патрулей. Пояснения давал командир полка Владимир Лысак.

Затем Путин осмотрел лошадей, которых выстроили перед выступлением. "Мы знаем, что вы умеете ездить на лошади и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами?" - обратилась к нему одна из служащих части.

Путин согласился и, сев на гнедого коня, проехал по манежу шагом и рысью. Несколько раз глава государства останавливался и сопровождавшие его наездницы давали президенту краткие советы.

После выездки состоялись показательные выступления на лошадях орловской породы.

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