Мать отстраненного от занятий из-за цвета волос школьника забрала жалобу из прокуратуры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Мать школьника, которого в феврале в петербургском "Паскаль Лицее" отстранили от уроков из-за того, что он покрасил волосы, отозвала заявление из прокуратуры и не имеет претензий к образовательному учреждению. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Как сообщалось ранее, 21 февраля в прокуратуру Санкт-Петербурга обратилась адвокат семьи ребенка Анна Радованович с требованием провести проверку частного "Паскаль Лицея" из-за того, что ученика отстранили от уроков за цвет волос. Ряд городских СМИ со ссылкой на адвоката сообщали, что ребенка также заперли в учительской комнате.

"Мама школьника забрала заявление, претензий на сегодня она не имеет", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что в связи с отзывом заявления, прокурорская проверка лицея не проводилась.

"Паскаль Лицей" - частная школа в Петербурге. По данным сайта учреждения, она основана в 1997 году.