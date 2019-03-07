Росприроднадзор проверяет завод "Армалит" в Петербурге после жалоб на вредные выбросы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО приступили к внеплановой проверке деятельности предприятия по производству арматуры для нужд судостроения и нефтехимии - АО "Машиностроительный завод "Армалит" в Кировском районе Санкт-Петербурга после сообщений горожан о выбросе вредных загрязняющих веществ вблизи завода, сообщается на сайте департамента.

"Государственные инспекторы департамента Росприроднадзора по СЗФО приступили к внеплановой проверке деятельности АО "Машиностроительный завод "Армалит" в Кировском районе Петербурга по обращению граждан [с жалобами] на выброс вредных загрязняющих веществ в <...> воздух", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, специалисты уже осмотрели производственную площадку предприятия, а также газоочистное оборудование. Через неделю планируется провести отбор проб на стационарных источниках выбросов в воздух.

Как сообщалось ранее, сообщения о наличии на дорогах налета желто-оранжевого цвета вблизи завода начали поступать от горожан в Росприроднадзор 25 февраля. Ранее при рейдовых осмотрах инспекторы фиксировали пятна подобного цвета вблизи предприятия.

Машиностроительный завод "Армалит" в Санкт-Петербурге является крупным производителем арматуры для нужд судостроения и нефтехимии. Компания, по собственным данным, входит в пятерку крупнейших арматуростроителей России. В среднесрочной перспективе компания планирует войти в тройку лидеров за счет освоения новых рынков гражданского направления, но при этом с сохранением лидерства в сегменте военного кораблестроения. В настоящее время завод занимает более 50% рынка судовой трубопроводной арматуры в сегменте гособоронзаказа.