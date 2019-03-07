Россотрудничество проведет выставки о Сталинградской битве во всех странах присутствия

ВОЛГОГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Выставка о Сталинградской битве пройдет в 2020 году во всех странах присутствия Россотрудничества к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила в четверг журналистам в Волгограде глава агентства Элеонора Митрофанова.

"Есть большие планы по 75-летию победы. Мы были в панораме Сталинградской битвы, в этом году в нескольких странах провели выставки, посвященные Сталинградской битве. В следующем году проведем во всех странах нашего присутствия. Кроме того, в странах СНГ мы постараемся включить национальные компоненты, чтобы рассказать о героях из этих республик, которые сражались [в Сталинграде]", - сказала Митрофанова.