Румынский музей раскритиковали за афишу с портретом министра-коммуниста

БУХАРЕСТ, 7 марта. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. В Румынии начался скандал вокруг научного симпозиума, посвященного знаменитым женщинам страны, который по случаю 8 марта решили провести в Музее имени Штефана Великого в уезде Васлуй (северо-восток страны). Об этом сообщило агентство Agerpres.

"В этот день мы предлагаем вспомнить о женщинах, которые своей храбростью и верой в собственные силы оставили след в истории страны", - написали в Facebook организаторы мероприятия. На размещенной в социальной сети афише симпозиума среди фотографий знаменитых румынок оказался и портрет видного коммунистического деятеля страны Аны Паукер (1893–1960), которая в 1947 году была назначена вице-премьером и министром иностранных дел. На следующий год ее портрет был напечатан на обложке американского журнала Time как одной из самых влиятельных женщин мира.

Бдительные пользователи Facebook немедленно отреагировали на это "нарушение политкорректности" и обрушились на музей с жесткой критикой. В результате организаторам пришлось срочно заменить на постере изображение министра-коммуниста портретом женщины-химика Штефании Мэрэчиняну.

"Для проведения симпозиума были собраны данные обо всех румынках, которые были первыми в мире в той или иной области, - оправдывалась директор музея Рамона Мокану. - В этом досье были данные о первой румынке-адвокате, первой румынке-архитекторе, первой румынке-парашютистке. Нравится она нам или нет, но Ана Паукер была первой в мире женщиной-министром иностранных дел. Не было никакого умысла, была допущена оплошность - на афише поместили фотографию, которой там не должно было быть".

"Нам нужно примириться с тем фактом, что Ана Паукер принадлежит румынской истории, - подчеркнула вместе с тем директор музея. - Да, произошла ошибка, но мы не может вычеркнуть период 1948-1989 из истории Румынии". Мокану попросила не судить строго за "злосчастную оплошность", заверив, что все материалы симпозиума 8–9 марта будут вновь тщательно проверены.