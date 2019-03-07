Фанаты The Prodigy создали в Петербурге мемориал в честь вокалиста Кита Флинта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Поклонники группы The Prodigy создали стихийный мемориал у здания бывшего британского консульства на Лафонской улице в центре Петербурга в честь вокалиста Кита Флинта, который покончил с собой в начале этой недели, передает корреспондент ТАСС.

Фанаты закрепили около десятка портретов Флинта на стене здания, разложили букеты цветов на решетки цокольного этажа и украсили мемориал британским флагом.

Тело Кита Флинта обнаружили в понедельник в его доме в графстве Эссекс на юго-востоке Англии. Основатель и участник The Prodigy Лиэм Хоулетт сообщал, что вокалист группы покончил жизнь самоубийством.

Группа The Prodigy возникла в 1990 году. Первой песней Флинта в составе группы стала Firestarter ("Поджигатель", 1996), после выхода сингл три недели держался на первой позиции британского чарта. Всего группа выпустила семь студийных альбомов, релиз последнего под названием No Tourists состоялся 2 ноября 2018 года.