На побережье Финского залива в Ленобласти спасли детеныша серого тюленя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли детеныша серого тюленя на побережье Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. Новорожденный тюлень отбился от матери во время сильного ветра и движения льда в акватории, сообщили в фонде.

"Спасенный малыш оказался самкой серого тюленя, возрастом около трех-четырех дней. Вероятно, она разлучилась со своей мамой во время случившейся накануне ветреной погоды и последовавшей за этим подвижки льда", - говорится в сообщении фонда на странице в "ВКонтакте". Отмечается, что животное на берегу заметил житель деревни Гакково 6 марта.

Как пояснили ТАСС в фонде, сейчас детеныш находится на карантине.

"Затем будут реабилитационные мероприятия, примерно в течение двух месяцев. Сейчас масса детеныша около 13 кг, в дикой природе мать откармливает детеныша до 40 кг. Теперь ее будут кормить сельдью сотрудники фонда, после чего выпустят в естественную среду обитания", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что в прошлом году фонд спас двоих детенышей тюленя. "Сейчас - с наступлением весны - появляется высокая вероятность обнаружения детенышей тюленей и нерпы на берегу Финского залива и Ладожского озера. В случае обнаружения животных мы просим граждан обращаться к нам в фонд по телефону (812) 699-23-99", - заявила представитель фонда.

Серый тюлень занесен в Красную книгу России. По данным фонда, в Балтийском море обитает около 22 тыс. особей серого тюленя, в Финском заливе - примерно 500-700 особей. Охота на серого тюленя на территории России запрещена.