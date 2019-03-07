Запущен второй сезон международного мультимедийного проекта по истории России

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Мультимедийный проект "Минутная биография", рассказывающий о выдающихся людях страны в историческом контексте, представлен в четверг в историческом парке "Россия - Моя история" на ВДНХ. Как отметила один из организаторов проекта, сопредседатель межрегиональной общественной организации многодетных семей "Большая семья" Мария Маркина, данный проект создавался для пробуждения интереса детей всего мира к истории России.

"Сегодня мы презентуем второй сезон проекта "Минутная история", который был запущен в прошлом году, под названием "Минутная биография". Мы придумали его, чтобы рассказать детям об исторических фактах и людях, которые внесли вклад в историю страны, понятным и доступным для них языком. Мы также перевели эти ролики на четыре самых популярных языка: английский, испанский, немецкий и китайский, чтобы они были доступны для детей всего мира", - сказала она журналистам.

Каждый из 50 выпусков нового проекта представляет собой анимированный ролик, в котором за одну минуту рассказывается о выдающейся личности, а также интересных фактах из истории России. Диапазон охвата персоналий - от царей и императоров до всемирно известных литераторов, ученых и религиозных деятелей.

"Мы старались брать известных правителей, например, Петра I, из деятелей науки расскажем об академике Сергее Королеве, математике Софье Ковалевской. Или, например, Лука Войно-Ясенецкий - православный святой, и в то же время, научный деятель, лауреат Сталинской премии, который также достоин упоминания. Будут и выдающиеся военачальники, в ближайшее время планируем ролик про генерала Карбышева. Мы знаем, что он был замучен в концлагере, но он еще и герой Первой мировой войны, выдающийся инженер, который занимался реставрацией Троице-Сергиевой лавры", - отметил заместитель директора фонда "Фома Центр" Алексей Соколов.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил надежду, что проект сможет побудить детей и их родителей более глубоко изучать историю своей страны. "Когда человек посмотрит эти ролики, он может сказать - как интересно, но теперь я хочу узнать об этом поподробнее, и это очень важное следствие этого проекта. Конечно, те люди и темы, о которых рассказывается всего за одну минуту, заслуживают того, чтобы потратить больше времени на их изучение", - подчеркнул он.

Видеоролики проекта "Минутная биография" будут доступны на сайте журнала "Фома" и социальных сетях, в эфире православного телеканала "Спас". Они также будут транслироваться на больших экранах в парках "Россия - Моя история" в Москве, Санкт-Петербурге и Омске. Проект создан Межрегиональной общественной организацией многодетных семей "Большая семья" при поддержке Фонда президентских грантов и информационной поддержке журнала "Фома".