На выставке в Шри-Ланке в честь 8 марта представили Оренбургские пуховые платки

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Оренбургские пуховые платки представлены на выставке "Оренбург - сердце Евразии", открывшейся в Российском центре науки и культуры в Коломбо. Как сообщила корреспонденту ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Шри-Ланке Анастасия Хохлова, искусство оренбургских мастеров вязания платка впервые демонстрируется в этом островном государстве.

"Экспозиция, приуроченная к Международному женскому дню, организована представительством Россотрудничества совместно с Оренбургским областным музеем изобразительных искусств. В рамках выставки также представлены более 50 работ российского фотографа Сергея Жданова, которые рассказывают о природе России и красоте Оренбургского края. А также порядка 20 шелковых полотен художницы и дизайнера Натальи Акакиной", - сказала Хохлова.

В церемонии открытия экспозиции принял участие спикер парламента Шри-Ланки Кару Джаясурия, посол России Юрий Материй, советник президента Шри-Ланки по международным делам, бывший посол Коломбо в России Саман Вирасинхе. Кроме того, в РЦНК собрались представители общественности, студенты, соотечественники, журналисты, дипломаты.

"Отрадно, что широкой ланкийской публике представлена возможность ознакомиться с экспозицией российского музея и больше узнать о знаменитом оренбургском пуховом платке", - отметил в своем выступлении Джаясурия.

Оренбургский музей преподнес спикеру парламента Шри-Ланки книгу-альбом об истории создания и особенностях производства пухового платка, а также традиционный сувенир - хохломскую роспись.

Выставка "Оренбург - сердце Евразии" будет открыта для публики в Коломбо до 10 марта. В ходе выставки будут организованы экскурсии для школьников, а также демонстрация видео и анимационных материалов об Оренбургском крае.