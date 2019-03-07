Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram

ЛОНДОН, 7 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II опубликовала в четверг свой первый пост в сервисе Instagram. Об этом сообщил Букингемский дворец.

Королева Великобритании разместила на странице королевской семьи фотографию написанного в 1843 году письма создателя прообраза современного компьютера Чарльза Бэббиджа. Оно адресовано принцу Альберту, супругу королевы Виктории. "В этом письме Бэббидж рассказал королеве Виктории и принцу Альберту о своем изобретении - аналитической машине, первые программы для которой были созданы Адой Лавлейс, дочерью лорда Байрона", - сказано в пояснении 92-летней королевы к опубликованному снимку.

Изображение письма Бэббиджа появилось в Instagram во время посещения монархом лондонского Музея науки. Там Елизавета II открыла так называемый Центр Смита. Он будет объединять людей, оказывающих поддержку музею, там будут проводиться различные мероприятия.

Во время посещения музея монарх также анонсировала бесплатную летнюю выставку под названием Top Secret. Она приурочена к столетию Центра правительственной связи - британской спецслужбы со штаб-квартирой в курортном городе Челтнем, которая несет ответственность за радиоэлектронную разведку и защиту правительственной и военной информации и по сути является аналогом Агентства национальной безопасности США.

Елизавета II осмотрела также переносную шифровальную машину Enigma М1070 из коллекции Центра правительственной связи. Монарху также показали компьютер, на котором британский изобретатель Тим Бернерс-Ли создал Всемирную паутину - World Wide Web.

Королева Великобритании, которой 21 апреля исполняется 93 года, всегда оказывала посильную поддержку созданию цифровых средств коммуникации. Во время визита в тот же Музей науки в 2014 году она отправила свой первый твит, в 1997 году - открыла первый веб-сайт королевской семьи, а в 1976 году отправила первое сообщение по электронной почте.