В Северной Осетии создадут парламентскую комиссию для борьбы с коррупцией

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Комиссию по борьбе с коррупцией при участии общественников и журналистов создут в конце марта при парламенте Северной Осетии, сообщил в четверг ТАСС председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.

"Комиссия создается в рамках закона о парламентском расследовании (196-ФЗ "О парламентском расследовании Федерального Собрания РФ" - прим. ТАСС). Основной ее задачей станет выявление коррупционных фактов в органах госвласти республики. Решение о ее формировании и численности будет принято на ближайшем заседании парламента 28 марта", - сказал Ортабаев.

Комиссию возглавит заместитель председателя парламента республики Асланбек Гутнов. Помимо депутатов, в комиссию вошли представители общественных организаций, журналисты - всего до 15 человек.

"После формирования комиссии мы запросим необходимые документы и начнем проверку. Работа начнется со здравоохранения. Все действия будут прозрачными, а о проведенных проверках мы будем отчитываться и информировать население", - отметил депутат.

По его словам, комиссия будет работать также по обращениям о фактах коррупции от жителей республики.