Путин внес в Госдуму проект об упрощенном принятии на службу по контракту в Росгвардию

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект об упрощенном принятии на службу по контракту в Росгвардию лиц, имеющих специальные звания полиции. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

"Проектом федерального закона предусматривается, что лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции, принимаются с их согласия на военную службу по контракту в войска национальной гвардии в упрощенном порядке", - говорится в пояснительной записке. В частности, речь идет о принятии на службу "без прохождения испытания, проведения аттестации, медицинского освидетельствования, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также без проверки соответствия уровня их образования, квалификации и физической подготовки установленным требованиям".

Кроме того, согласно проекту, "с лицами, имеющими специальные звания, переведенными в войска национальной гвардии из органов внутренних дел, в том числе с лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющими специальные звания полиции, переведенными на военную службу в подразделения войск национальной гвардии РФ в соответствии с решением президента РФ, заключается первый контракт о прохождении военной службы". При этом присвоенные указанной категории лиц воинские звания считаются первыми воинскими званиями, следует из текста.