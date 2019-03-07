Уровня заболеваемости ОРВИ снижается в большинстве регионов Центральной России

ТАСС, 7 марта. Тенденция к снижению уровня заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) наблюдается в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Меньше стали болеть в Брянской, Белгородской, Ивановской, Орловской, Рязанской Тамбовской, Тульской и Ярославской областях, сообщается на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора.

В Брянской области эпидпорог превышен на 20,9%, тогда как с 18 по 24 февраля этот показатель составлял 33,4%. "Темпы прироста заболеваемости по всем возрастным группам отрицательные. Наибольшее снижение заболеваемости отмечено у детей в возрастных группах: от трех до шести и от семи до 14 лет", - отметили в пресс-службе.

На 2,5% и 5% отмечается снижение заболеваемостью в Белгородской и Тульской областях соответственно. В Белгородской области ОРВИ болеют 6,6 тыс. человек, в Тульской - почти 8 тыс. На текущей неделе в Тамбовской области регистрируется снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом на 7,6%, в медицинские организации области обратились 6,7 тыс. человек. "На территории области зарегистрировано 46 случаев заболевания лабораторно подтвержденным гриппом типов А (H3N2) и А (H1N1-sw)", - сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора Тамбовской области.

В Ярославской области наметилась тенденция к стабилизации и снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. "Впервые за период эпидемического подъема уменьшилась заболеваемость среди взрослого населения и школьников", - говорится в сообщении. Похожая ситуация и в Воронежской области, где за медицинской помощью обратились 10,7 тыс. человек, что на 10% меньше показателей прошлой недели.

Снижение интенсивности эпидемического процесса в Рязанской области зарегистрировано по всем возрастным группам населения. Вместе с тем эпидемический порог по Рязанской области остается превышенным на 9,8%. В Орловской и Калужской областях уровень заболеваемости снизился незначительно - на 2,7% и 1,7% соответственно. В обоих регионах чаще всего к медикам обращаются дети до 14 лет.