Суд отпустил под подписку жителя Дагестана, задержанного за угрозы организаторам концертов

МАХАЧКАЛА, 7 марта. /ТАСС/. Суд в Дагестане избрал для ведущего страницы "Имамат Дагестана" в Instagram Ахмеда Исрапилова в качестве меры пресечения подписку о невыезде, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики. Исрапилов был задержан в Дагестане в рамках уголовного дела о публичных призывах к экстремизму, связанного, в частности, с угрозами организаторам концертов.

"Так как задержанный полностью признал вину, подписал признательные показания, следователь ходатайствовал о подписке о невыезде в качестве меры пресечения. Суд ходатайство удовлетворил", - сказа собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщал, что возбуждение уголовного дела связано с систематическими публикациями на этой странице угроз в отношении организаторов и участников концертов, фестивалей, спектаклей, планируемых и проводимых в республике. По его словам, "эта группа привлекла внимание силовиков еще до отмены из-за угроз концерта Егора Крида в Махачкале".

В центре по противодействию экстремизму МВД Дагестана ТАСС ранее подтвердили задержание Исрапилова, но не уточнили, связано ли оно с угрозами в адрес организаторов культурных мероприятий.