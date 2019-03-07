Большой театр перечислил почти 13 млн рублей на создание Ржевского мемориала

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

"Государственный академический Большой театр России присоединился к народному сбору средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату, перечислив благотворительное пожертвование в размере 12 982 100 рублей. Средства были выручены от продажи билетов на легендарный балет "Лебединое озеро", состоявшийся 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении.

Исполнительный директор РВИО Александр Барков поблагодарил коллектив театра и отметил важность этого поступка. "Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведен к 75-летию Великой Победы", - цитирует его пресс-служба.

В ноябре 2018 года в основание мемориала был заложен первый камень, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований.