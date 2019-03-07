Большой театр перечислил почти 13 млн рублей на создание Ржевского мемориала

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России сделал благотворительное пожертвование в размере 12,98 млн рублей на создание мемориала Советскому воину подо Ржевом, сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).
"Государственный академический Большой театр России присоединился к народному сбору средств на создание Ржевского мемориала Советскому солдату, перечислив благотворительное пожертвование в размере 12 982 100 рублей. Средства были выручены от продажи билетов на легендарный балет "Лебединое озеро", состоявшийся 1 марта 2019 года", - говорится в сообщении.
Исполнительный директор РВИО Александр Барков поблагодарил коллектив театра и отметил важность этого поступка. "Очень важно, что главный театр страны так неравнодушно отнесся к созданию важнейшего монумента, который будет возведен к 75-летию Великой Победы", - цитирует его пресс-служба.
В ноябре 2018 года в основание мемориала был заложен первый камень, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований.
Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его открытие планируется 9 мая 2020 года.
На конкурс поступило 32 проекта, из которых деятелями культуры и искусства был определен победитель - проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина. Окончательный вариант оформления места для возложения цветов и отдания почестей будет определен с помощью общественного голосования на официальном сайте проекта Ржевского мемориала. Мемориал будет расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области, рядом с федеральной автотрассой М-9 Москва - Рига.
Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч советских бойцов были убиты, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.