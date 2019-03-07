Суд Киева начнет рассматривать дело Вышинского 26 марта

КИЕВ, 7 марта. /ТАСС/. Подготовительное заседание Подольского районного суда Киева по делу главреда агентства "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского назначено на 26 марта. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС адвокат журналиста Андрей Доманский.

"Заседание назначено на 26 марта на 14:20, это будет подготовительное заседание", - сказал он.

Ранее Вышинский завершил ознакомление с материалами дела в отношении него, и оно было направлено для рассмотрения по существу в Подольский райсуд столицы.

Служба безопасности Украины задержала Вышинского 15 мая 2018 года, ему было предъявлено обвинение в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Херсонский городской суд 17 мая арестовал его на два месяца, эта мера пресечения несколько раз продлевалась. В настоящее время журналист содержится в СИЗО Херсона, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Генеральная прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении досудебного расследования по делу и предоставила защите доступ к материалам. В прокуратуре также заявили, что дело будет рассматриваться в суде Киева, куда Вышинского перевезут из следственного изолятора Херсона.