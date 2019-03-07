Звание самой пожилой благотворительницы Ингушетии получила 109-летняя жительница Назрани

МАГАС, 7 марта. /ТАСС/. Самой пожилой благотворительницей Ингушетии признана 109-летняя жительница Назрани, которая уже 40 лет занимается вязанием жилетов и раздает их малоимущим жителям региона. Об этом ТАСС рассказал мэр города Алихан Тумгоев.

"Я побывал сегодня в гостях 109-летней Пятимат Мержоевой, которая признана нами самой пожилой благотворительницей республики, поскольку женщина уже подарила малоимущим жителям региона более 1,2 тыс. связанных ею жилетов. Вязанием она занимается уже порядка 40 лет. Один жилет женщина вяжет за два дня, узнает через родственников и знакомых, какие семьи нуждаются в помощи и передает им свои вязанные подарки", - сказал мэр.

По его словам, несмотря на почтенный возраст, женщина не жалуется на здоровье и не бросает любимое занятие. Она воспитала восьмерых детей, у нее 18 внуков, 35 правнуков и семь праправнуков.

"В планах у Пятимат Бабичевны связать еще столько же жилетов и помочь как можно большему количеству людей. Бабушка чувствует себя хорошо и даже похвасталась тем, что может без проблем продеть нитку в игольное ушко, а залогом крепкого здоровья считает трудолюбие, правильное питание и любовь к людям. Я поздравил ее с наступающим праздником весны цветами и благодарственным письмом за многолетнюю благотворительную деятельность, а в ответ она подарила мне один из своих знаменитых жилетов", - добавил мэр.