Северная Осетия выделит более 8 млн рублей на создание доступной среды для детей-инвалидов

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 марта. /ТАСС/. Северная Осетия выделит на создание доступной среды в образовательных организациях в 2019 году более 8 млн рублей. Средства будут направлены на архитектурную доступность и приобретение специального оборудования для детей-инвалидов, сообщила ТАСС министр образования и науки Северной Осетии Людмила Башарина.

"Создание условий для детей-инвалидов - одно из приоритетных направлений сферы образования. Работа в этом направлении не прекращается. В 2019 году на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования будет выделено 8 млн 850 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 4,6 млн. Эти средства будут направлены на создание архитектурной доступности и приобретение специального оборудования", - сказала министр.

Средства выделяются в рамках государственной программы "Доступная среда", рассчитанной на 2011-2020 годы. В 2019 году в программе принимает участие 6 детских садов и одна организация дополнительного образования. Там планируется установить пандусы, противоскользящую и тактильную плитку на крыльцах, поручни, расширить дверные проемы, оборудовать санузлы. Также для учреждений будет приобретено необходимое специальное оборудование для занятий с детьми-инвалидами.

Всего с 2011 по 2018 годы по программе была создана безбарьерная среда в 20 детских садах, 25 школах, 5 учреждениях дополнительного образования, 5 учреждениях среднего профессионального образования.