BuzzFeed выпустил первое печатное издание

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Компания BuzzFeed, специализирующаяся на распространении информации в цифровом формате, выпустила свое первое печатное издание. Презентацию газеты, вышедшей под девизом "Социальная, мобильная, пригодная для повторного использования" провели в среду у нескольких станций нью-йоркского метро главный редактор издания Бен Смит, директор компании по маркетингу Бен Кауфман и сотрудник издания Доминик Холден.

"Мы поместили распечатку из интернета, - сообщила компания в Twitter. - BuzzFeed ведет репортаж с нью-йоркской Юнион-сквер, где бесплатно раздают копии первой газеты BuzzFeed.