BuzzFeed выпустил первое печатное издание

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Компания BuzzFeed, специализирующаяся на распространении информации в цифровом формате, выпустила свое первое печатное издание. Презентацию газеты, вышедшей под девизом "Социальная, мобильная, пригодная для повторного использования" провели в среду у нескольких станций нью-йоркского метро главный редактор издания Бен Смит, директор компании по маркетингу Бен Кауфман и сотрудник издания Доминик Холден.
"Мы поместили распечатку из интернета, - сообщила компания в Twitter. - BuzzFeed ведет репортаж с нью-йоркской Юнион-сквер, где бесплатно раздают копии первой газеты BuzzFeed.
"We printed out the internet." @BuzzFeedBen reports live from Union Square where he's handing out copies of BuzzFeed's first newspaper pic.twitter.com/Q8W9R7o9vX— AM2DM by BuzzFeed News (@AM2DM) March 6, 2019
Как отметили организаторы акции, впервые в печатном издании помещена "гифка": пять последовательных кадров, запечатлевших актрису Гленн Клоуз в тот момент, когда она увидела "мужчину в платье" - 49-летнего певца и актера Билли Портера - явившегося на церемонию вручения "Оскаров" в платье-смокинге. На первой странице под логотипом BuzzFeed изображен интернет-персонаж Момо и целая страница издания отведена под краткие замечания о жизни в Нью-Йорке - от совета не входить в пустые вагоны подземки, где может не работать кондиционер, до рекомендаций всячески избегать уличных зазывал. Один из материалов посвящен сенатору-демократу от штата Нью-Джерси Кори Букеру, который, по утверждению авторов статьи, не знает состава коктейля "маргарита".
Как отметил интернет-портал NeimanLab со ссылкой на представителей компании BuzzFeed, печатное издание носит подчеркнуто шуточный характер и, вероятно, вышло в свет только один раз.