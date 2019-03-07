Власти Петербурга рассматривают возможность размещения филиала Музея блокады в Доме Радио

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность размещения филиалов Музея обороны и блокады Ленинграда в городских зданиях, которые несут память о периоде Великой Отечественной войны. Как сообщила в четверг пресс-служба администрации губернатора, в числе возможных площадок - Дом Радио на Итальянской улице, где с начала 1930-х годов располагалось Ленинградское радио, не прерывавшее вещание в дни блокады и поднимавшее боевой дух жителей и защитников города.

Планы по развитию Музея обороны и блокады Ленинграда обсуждались в четверг на встрече врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов с членами Санкт-Петербургской общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" и Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда. В январе было объявлено, что на создание новой расширенной экспозиции музея в зданиях Соляного городка распоряжением президента России министерству культуры в 2019 году выделено 150 млн рублей.

"Александр Беглов подчеркнул, что город профинансирует капитальный ремонт, реставрацию, а также выкуп помещений у Министерства обороны, подведомственные организации которого соседствуют с Музеем обороны и блокады Ленинграда. Как отметил глава города, филиалы музея можно будет разместить в памятных блокадных местах, в том числе, например, в Доме Радио", - говорится в сообщении.

В Доме Радио в настоящее время функционирует музей, созданный в память о блокадных днях, в его экспозиции представлены личные вещи сотрудников Ленинградского радио, а также архивы передач. В годы войны журналисты Ленинградского радио для записи репортажей выезжали на фронт, и их можно по праву назвать пионерами фронтового репортажа. В его эфире тогда выступали Ольга Берггольц, Всеволод Вишневский, Николай Тихонов, Дмитрий Шостакович, Мария Петрова, журналисты Моисей Блюмберг, Лазарь Маграчев, Матвей Фролов и многие другие. 9 августа 1942 года состоялась премьера Седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, и Ленинградское радио вело трансляцию концерта из Большого зала Ленинградской филармонии.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. Музей был раскассирован в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили. Музей возродили в 1989 году по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах - более 50 тыс. артефактов.