Лукашевич призвал БДИПЧ ОБСЕ дать оценку гонениям на УПЦ на Украине

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Россия призывает Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ оценить дискриминационные шаги Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Постпред в ответ на отчет директора БДИПЧ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир обратил ее внимание на гонения на Украинскую православную церковь на Украине.

"Призываем вас, а также действующее председательство и другие профильные структуры дать принципиальную оценку дискриминационным шагам Киева. Это относится и к широкому набору других грубых и массовых нарушений прав человека властями Украины, о которых хорошо известно", - сказал Лукашевич.

Переброска танков ВСУ в Донбасс

Как сообщил Лукашевич, миссия ОБСЕ фиксирует переброску украинских танков и тяжелой техники по железной дороге в Донбасс.

"Киев наращивает военное присутствие в Донбассе, стягивает в регион технику и вооружения. СММ продолжает фиксировать переброску украинских танков и тяжелой артиллерии по железной дороге. Большая часть таких перемещений за прошедшую неделю отмечена в Донецкой области", - заявил Лукашевич.

Он привел данные миссии, что 26 февраля на ж/д станции Зачатовка зафиксированы 32 танка Т-64, 3 марта - 24 танка того же типа на станции Бахмут (ранее Артёмовск), 4 марта - 24 танка вновь на станции Зачатовка. "Не нужно быть военным экспертом, чтобы понимать, что концентрация танков вблизи линии соприкосновения свидетельствует в т.ч. о проработке сценария наступательных действий", - отметил постпред.

Жертвы среди мирного населения региона

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не должна затягивать с докладом о жертвах среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры в Донбассе и иначе получится, что она скрывает факты от международной общественности, отметил также Лукашевич.

"Призываем СММ не затягивать с публикацией тематического доклада о жертвах среди гражданского населения и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры. Это крайне важно для понимания того, что происходит в Донбассе. Иначе получится, что Миссия скрывает факты от международной общественности", - сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

По его словам, за прошедшую неделю в результате обстрелов территории отдельных районов Донбасса были убиты двое местных жителей, кроме того произошли новые разрушения инфраструктуры.

