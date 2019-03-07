ПСКОВ, 7 марта. /ТАСС/. Силовой чемпионат мира по воркауту пройдет в Псковской области в 2019 году. Договоренность об этом достигнута между администрацией региона и президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации.

"В этом году в Пскове состоится силовой чемпионат мира по воркауту. Такая договоренность достигнута с президентом Федерации воркаута России Максимом Поповым. Прошлым летом на набережной реки Великой, где в сотрудничестве с федерацией и при поддержке группы компаний "Луг" была установлена первая в регионе профессиональная воркаут-площадка, состоялся этап Кубка мира по воркауту. В этом году это будет не этап, а чемпионат мира по воркауту, решение уже принято, сейчас прорабатываются нюансы", - говорится в сообщении.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 5 марта на конференции Ассоциации муниципальных образований региона сообщил, что областная администрация и Федерация воркаута России заключили соглашение, по которому в регионе в 2019 году будет установлено 100 воркаут-площадок. Он также добавил, что если эти площадки окажутся востребованными у населения, то такая работа будет продолжена в следующем году.

В 2018 году Псковская область стала первым регионом Северо-Запада, где прошли соревнования Workout games. Мероприятие реализуется Федерацией воркаута России и представляет собой новый вид соревнований, состоящий из двух этапов: фристайл-баттлов и прохождения полосы препятствий. Кроме площадки, на которой в июле проводился российский этап Кубка мира по воркауту, в октябре в регионе была открыта первая на Северо-Западе России мобильная воркаут-площадка. Это стало возможным благодаря договоренности между руководством региона и Поповым.