Путин поздравил женщин с Международным женским днем

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Международным женским днем отметил успешность женщин как в карьере, так и в семье, пожелал им здоровья и счастья.

"Достигать успехов - в характере наших женщин, - отметил он. - Вы успеваете все - и на работе, и дома - и остаетесь красивыми, яркими, очаровательными, центром притяжения всей семьи, объединяете ее своей любовью, способной вдохновить и поддержать, согреть и утешить".

"Вам дано пройти весь путь создания новой жизни - рождения ребенка, - подчеркнул глава государства. - Это великое счастье материнства, воспитания детей всегда преображает мир, наполняет его добротой, нежностью и милосердием, утверждает те традиционные ценности, которыми всегда была сильна Россия". Путин добавил, что каждому дороги его родители, поэтому особые чувства любой человек испытывает к своей маме и благодарит ее за заботу и безусловную любовь, за понимание и прощение, а также спустя многие годы помнит ее уроки и наставления, ее добрые глаза и руки.

"Мы всегда в долгу перед вами, - сказал президент, обращаясь к женщинам. - Это касается каждого из нас и в целом всего государства, которое еще многое обязано сделать - и в первую очередь для тех, кто отдает все свои силы для того, чтобы поднять детей".

Российский лидер отметил безграничную душевную щедрость женщин. "Да, она дарована вам природой, но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар", - сказал он.

"Вы надежные сотрудники и ответственные руководители, умеете учитывать самые тонкие нюансы, грамотно и творчески подходить к любому делу, - добавил президент. - Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты".

Говоря от имени мужчин, Путин признался, что им порой непросто быть достойными женщин. "Но мы будем к этому стремиться и делать все, чтобы женщины чувствовали наше сильное, надежное плечо, то, что мы ценим и любим вас всегда, а не только по праздникам", - пообещал он.

О празднике

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США, где его впервые провели 28 февраля 1909 года. Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. В России его впервые отметили в 1913 году.