Россиянкам на 8 марта подарят цветы, "деревья комплиментов" и прочтут стихи

Волонтеры более чем в 40 регионах, в том числе в Москве, Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае проведут 8 марта акцию "Вам, любимые" - подарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях пройдет акция, участники которой смогут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Самые разнообразные акций - от вечеров классической поэзии о любви до монстраций и спортивных мероприятий - пройдут в предстоящие выходные в российских регионах в честь Международного женского дня. О том, как в этом году будут поздравлять россиянок с 8 марта, - в материале ТАСС.

Во многих городах пройдут монстрации, участники которых пронесут транспаранты и плакаты с различными надписями - "Дорогая, ты права", "Ты самая красивая". В центральных парках появится "Дерево комплиментов" - на ветках "расцветут" таблички с поздравлениями и комплиментами для женщин, где каждый сможет оставить свою открытку.

В музее-усадьбе "Тригорское" Псковской области 8 марта прозвучат стихи о любви. В программу вечера включили любовную лирику, созданную поэтами и музыкантами в разных странах и в разные эпохи. "Читать будут музейные люди, опытные чтецы. Прозвучат лучшие за семь столетий признания в любви: Петрарка, Пушкин, Шекспир, Северянин - их любовная лирика", - сообщила ТАСС пресс-атташе заповедника Лидия Токарева.

Стихи о любви будут звучать в этот вечер и в стенах Воронежского океанариума. "У нас трое морских котиков - один самец Блэк и две самки, Мира и Злата. На праздник - мы приготовили театрализованное шоу, где морские котики Блэк и Мира выступают по сценарию, в котором прописана любовная история в стихах", - рассказала ТАСС представитель океанариума Юлия Калинина.

В Петербурге дрессировщики братья Аскольд, Эдгард Запашные и депутат Госдумы Сергей Боярский утром 8 марта проведут праздничную акцию в метро. Они подарят горожанкам букеты цветов, сообщили ТАСС в пресс-службе городской подземки.

Традиционно особые поздравления в этот день предназначены сотрудницам спасательных служб, которые 8 марта будут находиться на служебном посту. Более 300 добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей из 45 регионов страны поздравят сотрудниц МЧС, Федеральной противопожарной службы, Центров управления кризисными ситуациями.

Наперекор ветрам

На Камчатке погонщицы собак и оленей - каюры - наравне с мужчинами участвуют в гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019". Для спортсменок заказаны цветы, если доставке не помешает погода: их женщинам-каюрам вручат прямо посреди заснеженной тундры.

В Пинежском районе Архангельской области в Международный женский день пройдет также День оленя. "Будут гонки на оленьих упряжках, мы ожидаем семь, а, может, и больше участниц", - сказала ТАСС организатор праздника Елена Шестакова.

А в Ессентуках на горном озере, температура воды в котором сейчас не превышает 7 градусов, состоится массовый заплыв. Спортивными соревнованиями отметят 8 Марта и в Томской области. "Семейная рыбалка пройдет в затоне на реке Обь в Молчановском районе. Команды будут состязаться в том, кто больше поймает рыбы за час - команды в составе мама, папа и ребенок до 16 лет. После рыбалки всех собравшихся ждет охотничий биатлон - бег на лыжах и стрельба по мишеням", - отметил сотрудник управления по социальной политике районной администрации Артем Такленок.

Исторический взгляд

К 8 марта музейный комплекс "Куликово поле" в Тульской области подготовил экскурсию по экспозиции о жизни женщин в Древней Руси. В "Ельцин Центре" в Екатеринбурге пройдет экскурсия "Неженский XX век", которая покажет, как возможности женщин расширялись на протяжении минувшего столетия.

"С одной стороны, это было желаемо самими женщинами, потому что они еще в конце XIX выступали за расширение прав. С другой стороны, государство было заинтересовано вовлекать женщину в новые социальные сферы, потому что только силой мужчин было не справиться со всеми вызовами, которые пришли в XX веке. С революцией женщины получили избирательные права, они стали вовлекаться все более в трудовые процессы, и если раньше могли работать учителями, на мануфактуре или быть медсестрами, то постепенно понятие "неженская профессия" исчезло", - пояснила ТАСС менеджер по работе с аудиториями "Ельцин-центра" Александра Лопата.

Музей политической истории России в Петербурге проведет экскурсию о личной жизни исторических деятелей. В ходе нее расскажут о женщинах, живших рядом с императорами и вождями, и о том, как они влияли на политику.

Около 150 музеев 8 марта дадут женщинам возможность бесплатного посещения. К акции присоединились в том числе Музей современной истории России в Москве, Третьяковская галерея, музейно-выставочный центр "РОСФОТО", музей искусства народов Востока, Российский национальный музей музыки и многие другие.

"История праздника связана с идеей равноправия полов и отсутствия гендерной дискриминации, поэтому мы предлагаем дамам самим решить, хотят ли они воспользоваться правом бесплатного прохода в музей или предпочитают заплатить за билет", - сообщила ТАСС гендиректор Музея современной истории Ирина Великанова.

Социальный аспект

8 марта - это еще и день, когда в поле общественной дискуссии должны звучать острые социальные проблемы, считают организаторы акции "Не виновата". Она проводится в форматах лекций, выставок и концертов в поддержку столкнувшихся с домашним насилием. Мероприятия пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Екатеринбурге.

"Сама виновата" - то, что чаще всего слышит женщина, пережившая насилие, это обвинение жертвы в преступлении против нее же. Мы проводим акцию с целью осмыслить проблему насилия над женщинами, насилия в семье, чтобы напомнить, что в насилии всегда виноват только тот, кто его совершает", - говорит инициатор акции Лена Кузнецова.

В Уфе состоится феминистский фестиваль "ФемБайрам". "8 марта - это праздник, который воспринимается всего лишь как праздник весны, женственности и красоты, хотя на самом деле это день борьбы за женские права", - напомнила организатор фестиваля Тансулпан Буракаева.

О празднике

8 марта ежегодно отмечается Международный женский день. С 1975 года он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН).

Идея проведения международного дня женщин принадлежит деятелю германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. С предложением отмечать праздник ежегодно в один и тот же день в разных странах она выступила в 1910 г. в Копенгагене (Дания) на II Международной конференции работающих женщин (International Conference of Working Women). Ее инициативу поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвующих в конференции.

Идея проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годов.