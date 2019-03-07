Глава МИД Австрии назвала Путина хорошим танцором и пожелала станцевать с ним в Москве

ВЕНА, 8 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбе которой летом 2018 года побывал президент России Владимир Путин, назвала российского лидера хорошим танцором и изъявила желание станцевать с ним второй раз.

Как рассказала Кнайсль во время мероприятия в Вене по случаю Международного женского дня, австрийские средства массовой информации каждый раз используют возможность, чтобы упомянуть о ее танце с Путиным на церемонии ее бракосочетания с Вольфгангом Майлингером в Австрии. "Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор", - приводит слова Кнайсль Австрийское агентство печати.

По словам главы МИД Австрии, кроме Путина она однажды танцевала с британским министром иностранных дел Джереми Хантом. "Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин - лучший танцор", - отметила Кнайсль.

11-12 марта Карин Кнайсль прибудет с рабочим визитом в Москву и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В рамках встречи предусмотрено подписание совместного заявления министров о создании российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог", нового механизма взаимодействия по линии гражданского общества, учрежденного в соответствии с достигнутыми в июне 2018 года в Вене договоренностями президентов России и Австрии Владимира Путина и Александера Ван дер Беллена.

Путин 18 августа 2018 года посетил церемонию бракосочетания Кнайсль и финансиста Майлингера в австрийской земле Штирия. Президент России подарил молодоженам картину, масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.