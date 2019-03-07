Участницы гонки "Берингия" на Камчатке вышли на трассу 8 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 марта. /ТАСС/. Женщины, участвующие в экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке, в праздничный день вышли на очередной этап соревнований, сообщили ТАСС в пятницу в оргкомитете "Берингии".

"На трассу очередного этапа "Берингии" Ковран - Седанка в пятницу вышли 17 каюров, в том числе все три представительницы прекрасного пола, участвующие в гонке: камчатские спортсменки Анастасия Семашкина, Алиса Ищенко и гонщица из Швейцарии Алексия Шоффа. На финише этапа гонщиц ждут поздравления с 8 марта, подарки и конфеты", - сообщили в оргкомитете гонки.

Там пояснили, что "коробка с сюрпризами" для девушек следовала за гонкой с самого ее старта, но тщательно скрывалась от адресатов. В национальном селе Седанка подарки будут вручены женщинам-каюрам и всем представительницам прекрасного пола, обеспечивающим проведение гонки: волонтерам, ветеринарным врачам и судьям. "К сожалению, погода не позволила доставить в северный поселок букеты цветов для участниц "Берингии", - отметили в оргкомитете.

"Берингия-2019" стартовала 4 марта в райцентре Эссо на северо-западе Камчатки. На трассу вышли 18 каюров, однако один из них сошел с дистанции из-за драки собак в упряжке. Соревноваться продолжают спортсмены из Москвы, Карелии, Хабаровского и Камчатского краев, а также из Швейцарии. Возраст участников - от 18 до 59 лет, минимальный возраст собак - 18 месяцев.

Гонка пройдет в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы протяженностью 1,4 тыс. км проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Планируется, что финишируют каюры в конце марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы тогда составляла 250 километров. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км была включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.