Молодогвардейцы во Владивостоке вышли на площадь, чтобы поздравить женщин с 8 марта

ВЛАДИВОСТОК, 8 марта. /ТАСС/. Представители Приморского регионального отделения всероссийской организации "Молодая гвардия Единой России" в пятницу вышли на центральную площадь Владивостока, чтобы поздравить горожанок с Международным женским днем и подарить цветы в рамках всероссийской акции "Вам, любимые". Об этом ТАСС рассказал и.о. руководителя краевого штаба организации Сергей Фраймович.

Акция "Вам, любимые" 8 марта проходит по всей стране. В ее рамках добровольцы поздравляют незнакомых женщин и дарят им цветы на улицах и в общественных местах. Фотографии улыбающихся женщин выкладываются в социальную сеть Instagram с хэштегом #Вамлюбимые. Пополнить коллекцию праздничных фото может также любой житель страны.

"Мы пока закупили 150 цветов для поздравления, но, скорее всего, будем докупать еще, благо, цветочный магазин совсем рядом. В этот день мы хотим поздравить женщин, подарить им тюльпаны и сказать им спасибо за то, что они есть и что они у нас самые красивые в мире", - рассказал Фраймович.

Он добавил, что в акции во Владивостоке участвует актив приморского отделения МГЕР и один депутат законодательного собрания Приморского края. По словам собеседника агентства, акция продлится столько, "сколько будет нужно".

К этому времени уже тысячу тюльпанов женщинам подарили в гинекологическом отделении и роддоме Краевой клинической больницы №1 члены организации "Волонтер Приморья". Как рассказала ее председатель Ксения Козлова, им удалось даже познакомиться с родившейся 8 марта девочкой, и сразу поздравить ее и ее маму.