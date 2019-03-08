Туристок из Китая, США, Японии и Южной Кореи поздравили с 8 марта в аэропорту Владивостока

ВЛАДИВОСТОК, 8 марта. /ТАСС/. Студенты, волонтеры и сотрудники Туристского информационного центра (ТИЦ) Приморского края в пятницу в аэропорту Владивостока вручили цветы гостьям из Китая, США, Японии и Южной Кореи по случаю Международного женского дня. Об этом ТАСС рассказал директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

"Мы подарили уже свыше 400 цветов туристкам из Китая, Кореи, Японии и США. Что-то специально объяснять про праздник 8 марта пришлось, пожалуй, только девушкам из Японии, которые испугались наших бравых волонтеров, они не поняли сразу, почему мужчины им что-то дарят. Пришлось вмешаться переводчику и объяснить на японском языке суть нашей акции. В остальном все воспринимают цветы очень позитивно, для объяснения хватает английского языка", - рассказал Шестаков.

Он отметил, что если на получение багажа иностранные туристки шли слегка нахмурившись, то после встречи с волонтерами они "расцветали". Также в этот день планируется поздравить и российских женщин, прилетающих из Москвы и других городов. Для этих целей ТИЦ заготовил 2 тыс. тюльпанов.

О празднике

8 марта ежегодно отмечается Международный женский день. С 1975 г. он проводится при поддержке Организации Объединенных Наций.

Идея проведения международного дня женщин принадлежит деятелю германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. С предложением отмечать праздник ежегодно в один и тот же день в разных странах она выступила в 1910 г. на II Международной конференции работающих женщин (International Conference of Working Women) в Копенгагене. Ее инициативу поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвующих в конференции.

Идея проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австрии, Дании, Германии, Нидерландов, Швейцарии, России, США и ряда других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годов.