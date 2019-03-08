Из "Симпсонов" удалили фрагмент с голосом Майкла Джексона

НЬЮ-ЙОРК, 8 марта. /ТАСС/. Создатели мультипликационного сериала "Симпсоны" (The Simpsons, выходит с 1989 года) вырезали из одного из выпусков фрагмент, в котором звучит голос певца Майкла Джексона (1958-2009). Как сообщил в четверг исполнительный продюсер сериала Джеймс Брукс, такое решение обусловлено новыми обвинениями в педофилии в адрес исполнителя, прозвучавшими в документальном фильме "Покидая "Нэверленд" (Leaving Neverland).

"Это очевидно был единственно возможный выбор, - отметил Брукс в интервью газете The Wall Street Journal. - Парни, с которыми я работаю и все время спорю про шутки, настроены однозначно".

В упомянутом выше эпизоде, который впервые был показан в 1991 году, фигурирует некий пациент психиатрической клиники - лысый, огромный мужчина, ничем не напоминающий Майкла Джексона. Он звонит из клиники в дом Симпсонов и, когда сын отца семейства Барт поднимает трубку, представляется знаменитым музыкантом. Подросток не верит и задает вопросы, чтобы удостовериться в искренности собеседника.

В ленте "Покидая "Нэверленд" Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что в возрасте семи и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны музыканта. При этом семья Джексона напоминает, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 13-летнего мальчика, гостившего на его ранчо "Нэверленд". Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более $20 млн. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. В 2005 году на суде с исполнителя были сняты обвинения по обоим эпизодам.

"Симпсоны" - самый продолжительный мультсериал в истории американского телевидения: на сегодняшний день отснято 30 сезонов (654 серии); первая мини-серия Good night была показана в "Шоу Трейси Ульман" 19 апреля 1987 года. Демонстрация полноценных эпизодов мультсериала началась 17 декабря 1989 года на канале Fox. "Симпсоны" известны телезрителям более чем в 100 странах. Журнал Time в 1998 году назвал его лучшим сериалом XX века.