Роспотребнадзор: более трети школьников приобретают близорукость к концу обучения

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы, и в дальнейшем они вынуждены носить очки в течение всей жизни. Об этом в пятницу сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на данные гигиенических исследований.

"В эпоху цифровых технологий, связанных с обучением, работой и досугом, существенно повышается нагрузка на орган зрения как в школе, так и вне ее пределов. Высокая нагрузка субъективно проявляется жалобами на покраснение и сухость глаз, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, а также боли в шее, плечевом поясе, головную боль", - говорится в сообщении. Появление этих симптомов у детей должно насторожить родителей и быть основанием для обращения за медицинской консультацией, акцентировали внимание в ведомстве.

В качестве мер профилактики в Роспотребнадзоре порекомендовали ограничивать время работы ребенка за компьютером и с гаджетами. Полезно будет также ежедневно выполнять специальную гимнастику для глаз.

Рабочее место ученика, за которым он сидит, должно быть удобным, напомнили в Роспотребнадзоре. Для этого желательно, чтобы источник света находился с левой стороны, расстояние от монитора до глаз школьника должно быть не менее 70 см, а от рабочей поверхности до глаз - не менее 25 см.

"Дозированная нагрузка на орган зрения является важным фактором профилактики. При организации досуга ребенка, учитывая проблему гиподинамии (ослабление мышечной деятельности организма в результате малоподвижного образа жизни - прим. ТАСС), рекомендуется предусмотреть в режиме дня ребенка прогулки не менее двух часов, причем в светлое время суток", - посоветовали в ведомстве. По данным исследований, распространенность нарушений зрения среди детей с таким режимом существенно ниже по сравнению с детьми, которые не гуляют на свежем воздухе каждый день, подчеркнули в Роспотребнадзоре.