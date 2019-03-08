Активисты МГЕР вышли на улицы Читы дарить женщинам тюльпаны

ЧИТА, 8 марта. /ТАСС/. Активисты забайкальского отделения "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) в пятницу вышли на улицы Читы, чтобы в честь Международного женского дня подарить горожанкам тюльпаны. Об этом ТАСС сообщила руководителя краевого штаба организации Ульяна Путинцева.

Акция "Вам, любимые" проходит 8 марта по всей стране. В ее рамках добровольцы поздравляют незнакомых женщин и дарят им цветы на улицах и в общественных местах. Фотографии улыбающихся женщин выкладываются в социальную сеть Instagram с хэштегом #Вамлюбимые.

"Наши активисты поздравляют женщин не только на центральной площади Читы, но и на окраинах - в микрорайонах КСК и "Остров". Всего нам предстоит раздать больше 250 белых и красных тюльпанов", - сказала Путинцева.

Молодогвардейцы дарят цветы и взрослым женщинам, и девочкам. "Одна девочка на КСК шла по улице и плакала, мы подарили ей тюльпан, и она обрадовалась, плакать перестала", - рассказала собеседница агентства.

С праздником жительниц Забайкалья поздравил и врио губернатора Александр Осипов. В честь праздника он прочитал посвященное женщинам стихотворение. "Спасибо вам, дорогие женщины, за то, что наравне с мужчинами несете бремя общественных и государственных забот, создаете комфортную погоду в доме, оставаясь при этом такими же прекрасными, пленительными и чуткими", - говорится в поздравлении главы региона.