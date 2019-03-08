МИД Франции оштрафовали на €450 тыс. за недостаточное представительство женщин

ПАРИЖ, 8 марта. /ТАСС/. Французская юстиция оштрафовала дипломатическое ведомство страны на €450 тыс. за недостаточное назначение женщин на ведущие посты в его структурах в 2017 году. Об этом сообщила в пятницу газета Le Mond.

Согласно закону от 2012 года о паритетном представительстве полов, на ведущих постах в государственных ведомствах, а также в различного рода крупных фирмах и корпорациях должно находиться не менее 40% женщин. В 2017 году показатель для французского дипломатического ведомства равнялся лишь 29%. Назначенный судом штраф составил €90 тыс. за каждое из пяти недостающих до установленной квоты мест.

Как сообщил газете представитель МИД Франции, ведомство в дальнейшем приложило все необходимые усилия и "в 2018 году ситуация была нормализована - был достигнут показатель в 39%". По данным газеты, МИД находится далеко не во главе списка нарушителей закона от 2012 года. В частности, министерство экономики и финансов было ранее оштрафовано на €1,7 млн.

Обманчивые цифры

Анализируя имеющиеся данные о назначениях в МИД, Le Mond отмечает, что общая цифра в то же время скрывает значительные диспропорции в этой сфере по различным категориям работников. Так, на постах послов у Франции в настоящее время находятся менее 26% женщин (в том числе это полномочные представители в Москве, Киеве и Копенгагене. Для женщин-консулов показатель составляет еще меньше - 24%.

В то же время на исполнительных должностях, в "категории С" по французской терминологии, насчитывается 64% женщин. Для высших же категорий А и А+ (руководители отделов и послы) показатель составляет 34%. Один из руководящих сотрудников МИД, фамилия которого не приводится, сообщил в этой связи изданию, что низкое число женщин на ведущих постах во многом связано с нехваткой женских кадров в дипломатической сфере страны. Ситуация усложняется и тем, что, по существующим правилам, на ведущих постах в МИД ротация должна проводиться каждые 3-4 года.

Первая женщина-дипломат Сюзан Боррель появилась во французском МИД в 1930 году. Первой женщиной-послом стала в 1972 году Марсель Кампана, назначенная представлять Францию в Панаме. На самые важные посты в Вашингтон и в ООН (Нью- Йорк) французский МИД никогда еще не назначал женщин.

Штраф, пришедший не вовремя

Штраф от французской юстиции поступил в МИД в самый неподходящий для этого момент. Именно 8 марта министр Жан-Ив Ле Дриан открывает в своем ведомстве выставку, посвященную женщинам. Более того, он должен быть награжден премией ассоциации Afnor, созданной в 2004 году при поддержке государства и выступающей за равенство в профессиональной сфере между женщинами и мужчинами. Премия по результатам 2018, а не 2017 года.

Запланировано, что в здании ведомства на набережной д`Орсе состоится коллоквиум на тему о роли женщин в дипломатической сфере Франции. В экспозиции же открываемой выставки, как сообщает Le Mond, представлена большая карта мира с отмеченными красным цветом городами, в которых на постах послов и генеральных консулов Франции находятся женщины.