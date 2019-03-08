Военная парашютистка получила подарок на 8 марта на высоте 1,5 тыс. метров на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 марта. /ТАСС/. Офицер вручил подарок к Международному женскому дню жене, также военнослужащей, на высоте в 1,5 тыс. м под Екатеринбургом. Супруги являются представителями сборной Центрального военного округа по парашютному спорту, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе округа.

"В честь женского праздника семейная пара из сборной команды ЦВО по парашютному спорту выполнила прыжок с высоты 2,4 тыс. м. А на высоте 1,5 тыс. м представительница команды, призер первенства России в групповых прыжках, призер чемпионата УрФО ДОСААФ России и призер кубка Францева в групповых прыжках, Алена Бекузарова получила мягкий подарок от своего мужа", - сказали в пресс-службе.

По словам Алены, с мужем они познакомились семь лет назад на военном аэродроме Логиново, они вместе выступали за команду екатеринбургского ДОСААФ, позже вместе пришли в сборную ЦВО. "Море эмоций, море ощущений. Это особенный прыжок и получить подарок от любимого человека во время него очень приятно", - делится эмоциями Алена Бекузарова.

В пресс-службы уточнили, что за плечами у Алены Бекузаровой - 873 прыжка, у ее мужа около полутора тысяч, благодаря личным отношениям пара эффективнее работает в тандеме. "В воздухе мы общаемся глазами. На высоте не докричишься, жестами тоже не всегда все можно выразить, поэтому общение происходит только глазами, каждый из нас понимает что хочет другой в любой момент времени", - пояснила спортсменка.