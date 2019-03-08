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Медведев с борта самолета поздравил женщин с 8 Марта

Премьер-министр РФ пожелал женщинам, чтобы хорошее настроение и забота близких продолжались бесконечно

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев записал поздравление с Международным женским днем, находясь на борту самолета председателя правительства РФ Ил-96, и пожелал всем женщинам хорошего настроения и постоянной заботы близких. Видеопоздравление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

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"Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с весенним праздником, днем 8 Марта <...> Хочу, чтобы день 8 Марта вы провели в кругу очень близких и самых дорогих людей, которые помогают вам, которые создают вам уют, которые просто являются для вас любимыми людьми", - сказал Медведев.

Глава кабмина отметил, что цифра "8" в дате праздника напоминает знак бесконечности, и поэтому пожелал женщинам, чтобы "хорошее настроение, забота близких продолжались для вас не только 8 Марта, а бесконечно, то есть постоянно".

На своей странице в Twitter Медведев добавил, что поздравление было записано во время возвращения из рабочей поездки домой, на борту самолета председателя правительства РФ Ил-96.

Международный женский день отмечается 8 марта в России и многих других странах при поддержке ООН. Первым государством, отметившим национальный женский день, стали США, где его впервые провели 28 февраля 1909 года. Идея проведения международного праздника принадлежит Кларе Цеткин. В России его впервые отметили в 1913 году.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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