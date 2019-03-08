Женщин Сибири и Дальнего востока поздравили с 8 марта концертами, выставками и мороженым

ТАСС, 8 марта. /ТАСС/. Представительницам прекрасного пола в Сибири и на Дальнем Востоке к Международному женскому дню подарили праздничные акции, концерты, экскурсии и мастер-классы. В новосибирском метро прошел концерт классической музыки, в Кемерове и Южно-Сахалинске проведут конкурсы красоты и креатива, а жители Владивостока поздравили иностранных туристок, объяснив им, что за праздник отмечают в России, рассказали ТАСС организаторы акций.

Тюльпаны для иностранок и россиянок

Студенты, волонтеры и сотрудники Туристского информационного центра (ТИЦ) Приморского края в пятницу в аэропорту Владивостока вручили уже более 400 тюльпанов гостьям из Китая, США, Японии и Южной Кореи.

"Что-то специально объяснять про праздник 8 марта пришлось, пожалуй, только девушкам из Японии, которые испугались наших бравых волонтеров. Они не поняли сразу, почему мужчины им что-то дарят. Пришлось вмешаться переводчику и объяснить на японском языке суть нашей акции", - рассказал ТАСС директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, отметив, что в этот день будут поздравлять и российских женщин в аэропорту Владивостока - для этого закуплено более 2 тыс. цветов.

Тюльпаны как символ 8 марта также получат и жительницы Новосибирской области - 7 и 8 Марта команда молодежи от Общероссийского народного фронта проведет в Новосибирске всероссийскую акцию "Ты прекрасна!". Сибирячкам вручат почти 500 поздравительных открыток с индивидуальными пожеланиями и букеты тюльпанов на улицах и площадях города. Вышли в пятницу на центральную площадь Владивостока и представители Приморского регионального отделения всероссийской организации "Молодая гвардия Единой России" - они подарили цветы в рамках всероссийской акции "Вам, любимые". К этому времени уже тысячу тюльпанов подарили в гинекологическом отделении и роддоме Краевой клинической больницы № 1 члены организации "Волонтер Приморья" - по словам ее председателя Ксении Козловой, им удалось познакомиться с родившейся 8 марта девочкой и сразу поздравить ее вместе с мамой.

Цветы сегодня вручали и в Красноярске, где проходит Зимняя Универсиада и в город съехалось много иностранных спортсменов и болельщиков. В парке Универсиады, работающем на площади перед Большим концертным залом в центре города, сегодня откроется площадка "Лесная поляна", где пришедшим женщинам будут дарить букеты цветов. В павильоне "Норникеля" в парке Универсиады 8 марта пройдут лекции для женщин о косметике, фитнесе и здоровом питании, мастер- классы по вышивке бисером и резьбе по кости - традиционных ремеслах народов севера Красноярского края. Также гостей павильона ждет концерт ансамбля песни и танца народов Севера "Хэйро".

Концерты и конкурсы красоты

Концерты также стали частью международного праздника, и проходят они порой в совершенно необычных местах - например, в Новосибирском метрополитене, где выступил симфонический оркестр. На станции "Площадь Ленина" ансамбль Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) "Музыка для нас" исполнил произведения итальянских композиторов Вивальди, Каццати, Корелли и русского композитора и дирижёра Дмитрия Бортнянского.

В Южно-Сахалинске, в городском парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина к 8 марта подготовлена большая концертная программа "С весенним, светлым, женским днем!". Жителей и гостей областного центра ожидают хореографические, вокальные, инструментальные и театральные номерами от творческих коллективов города.

Также сегодня в регионах будут выбирать самых ярких и активных женщин. На склонах сахалинского спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" 8 марта проведут праздничный ежегодный конкурс "Цветное королевство", по результатам которого будет выбрана "Снежная королева-2019". Ей достанется суперприз - сезонный ски-пасс.

Свою "Королеву льда" сегодня выберут и в Кемерове - на городском ледовом стадионе "Химик" в этом году впервые запланировали необычный конкурс для представительниц прекрасного пола, которые умеют кататься на коньках, рассказала ТАСС директор стадиона "Химик" Лариса Тельманова. В качестве праздничного комплимента все кемеровчанки на коньках получат в подарок по бесплатной порции мороженого. В Кемерове сегодня около 2 градусов выше нуля, что для Сибири совсем не холодно, поэтому мороженое не придется некстати. Ожидается, что на лед крытого стадиона 8 марта придут порядка 300 человек.

"В этом году мы впервые решили провести такой конкурс и массовое катание сделать праздничным. Все кемеровчанки, пришедшие сегодня на лёд, смогут стать участницами и побороться за титул "Королевы льда". Это не профессиональное состязание, достаточно уверенно стоять на коньках и успешно справиться с интеллектуальными и творческими заданиями, которые мы для них приготовили", - сказала Тельманова.

Экскурсии к празднику

Музеи Новосибирска подарят женщинам возможность бесплатно посетить выставки и экспозиции. Восьмого марта для женщин на все выставки Новосибирского государственного художественного музея бесплатный вход - так было и для мужчин 23 февраля. К акции присоединился Новосибирский государственный краеведческий музей, в который входят Музей природы, Музей Олимпийской славы, Музей связи Сибири и другие исторические комплексы. В наукограде Бийск Алтайского края к 8 марта приурочили выставку народных мастеров - в экспозиции представлены исключительно предметы, сделанные руками бийчанок. Как рассказали ТАСС в мэрии города, на выставке целые коллекции одежды, вышивок, макраме, картин и других изделий.

В Улан-Удэ к 8 марта организовали передвижную познавательную выставку в трамвае - празднично украшенный электротранспорт стал экскурсионным. Как сообщили ТАСС в мэрии, пассажиры могли узнать интересные факты о жизни и судьбе великих женщин, чьими именами названы улицы города. Об известных женщинах Бурятии пассажирам рассказывал экскурсовод Музея истории города.

"Они много чего узнали, например, что улица Сахьяновой, где расположено трамвайное депо, названа так не в честь бурятской балерины Ларисы Сахьяновой, как все думают, а в честь ее родной тети - Марии Сахьяновой - видного партийного и государственного деятеля времен Советского Союза", - рассказали организаторы акции.

О великих женщинах расскажут и в омском историческом парке "Россия - моя история". Здесь пройдет тематический квест "Ищите женщину", участники которой должны будут с помощью подсказок, спрятанных на интерактивной выставке, определить имена самых известных женщин России.

К 8 марта во дворцах бракосочетания в районах Амурской области прошла акция "Подарок женщине". Суть ее в том, чтобы мужчины к женскому празднику сделали предложение своим любимым и подали заявление в ЗАГС. В этом случае они получали возможность зарегистрировать брак 9 марта - в официальный выходной день. Стать семьей в праздничные дни решила 31 пара, и заявления уже поданы. Браки 9 марта будут регистрировать в разных районах области в рамках акции.