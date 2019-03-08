{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саперы Балтийского флота обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

Предметы обнаружили в районах, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция

ТАСС, 8 марта. Группы разминирования из соединений и воинских частей армейского корпуса и отдельного морского инженерного полка Балтийского флота (СФ) обезвредили 17 боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба БФ.

"Артиллерийские снаряды различных калибров были найдены в Балтийском и Зеленоградском городских округах Калининградской области и обезврежены саперами", - сообщает пресс-служба.

Все опасные находки вывезены на полигон, где будут уничтожены методом подрыва, сообщили на флоте.

Взрывоопасные предметы обнаружены в районах, где в годы войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция. Чаще всего их обнаруживают при проведении строительных работ.

Теги
РоссияКалининградская область
Учащиеся США и РФ приняли участие в телемосте в рамках Международного конкурса юных чтецов
Как сообщила куратор конкурса в США Татьяна Щелокова, в конкурсе участвуют более 80 стран мира
Читать полностью