Поезд с сирийскими трофеями впервые прибыл в регионы Центрального военного округа

САРАТОВ, 8 марта. /ТАСС/. Поезд с уникальной передвижной выставкой трофейного вооружения и техники военно-патриотической акции "Сирийский перелом" прибыл в пятницу на железнодорожный вокзал Саратова. Увидеть трофеи и принять участие в праздничной программе смогли все желающие, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Поезд с военно-патриотической акцией "Сирийский перелом" торжественно встретили в Саратове, который стал первой остановкой поезда в регионах ЦВО", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства уточнил, что железнодорожный состав состоит из 18 вагонов, в которых собрано более 500 трофеев из Сирии, среди которых бронетанковая и инженерная техника, артиллерийское вооружение, бронеавтомобили, холодное и огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства, экипировка и оборудование террористов.

Праздничная программа началась еще до прибытия поезда. Саратовцы услышали военные марши в исполнении оркестра, работала полевая кухня: гости попробовали солдатскую кашу и чай. Все желающие также прошли тесты в пункте отбора на военную службу по контракту и узнали, взяли бы их на службу в армию или нет.

Поезд, который прибыл в городе примерно в 11:25 по местному времени (10:25 мск), пробудет в Саратове всего 2 часа и двинется в другие города России. Всего поезд остановится в 18 крупных городах ЦВО. Это Саратов, Самара, Уфа, Челябинск, Тюмень, Омск, Барнаул, Новокузнецк, Абакан, Братск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Ишим, Екатеринбург, Пермь, Ижевск и Казань.

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" проводится Министерством обороны Российской Федерации, она стартовала 23 февраля, завершится акция 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Московской области. Поезду предстоит пройти более 28 тысяч километров, сделать остановки в 60 городах России.