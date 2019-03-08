Сотрудники "Аэрофлота" дарят цветы и стихи своим пассажиркам в честь 8 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники "Аэрофлота" в честь Международного женского дня дарят своим пассажиркам цветы и стихи. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"В этот день в пассажирских салонах по громкой связи зазвучали стихи, посвященные лучшей половине человечества, а всем представительницам прекрасного пола, которые 8 марта отправляются в путешествие рейсами из Москвы, преподносят цветы", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что стихи, читаемые в праздник на борту самолетов, были отобраны по итогам конкурса, проведенного ранее среди подписчиков на официальной странице перевозчика в социальной сети "ВКонтакте". Всего на конкурс было направлено более 900 стихотворений. Они присланы из разных городов России.