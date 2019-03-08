Сотрудники "Аэрофлота" дарят цветы и стихи своим пассажиркам в честь 8 марта

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники "Аэрофлота" в честь Международного женского дня дарят своим пассажиркам цветы и стихи. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.
"В этот день в пассажирских салонах по громкой связи зазвучали стихи, посвященные лучшей половине человечества, а всем представительницам прекрасного пола, которые 8 марта отправляются в путешествие рейсами из Москвы, преподносят цветы", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что стихи, читаемые в праздник на борту самолетов, были отобраны по итогам конкурса, проведенного ранее среди подписчиков на официальной странице перевозчика в социальной сети "ВКонтакте". Всего на конкурс было направлено более 900 стихотворений. Они присланы из разных городов России.
"Жюри из представителей "Аэрофлота" тайным голосованием отобрало троих финалистов, во втором этапе конкурса вновь приняли участие подписчики аккаунта "Аэрофлота", но уже в роли критиков", - пояснил собеседник агентства. По его словам, победителем стал пользователь Даниил Баженов, которому представители компании подарят сертификат на два лица на перелет туда-обратно эконом-классом в любой город маршрутной сети "Аэрофлота".
"Преподносить 8 марта подарок в виде стихов и цветов женщинам, которые путешествуют нашими рейсами, - одна из добрых традиций "Аэрофлота", - отметил, в свою очередь, генеральный директор компании Виталий Савельев. Он назвал такую традицию "знаком любви, заботы и признательности" женщинам.