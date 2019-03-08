Учащиеся США и РФ приняли участие в телемосте в рамках Международного конкурса юных чтецов

ВАШИНГТОН, 8 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Учащиеся Академического центра русского языка и культуры "Метафора" (штат Вирджиния), Русской школы города Мэдисон (штат Висконсин) и московские школьники приняли участие в первом телемосте Вашингтон-Москва-Мэдисон в рамках Международного конкурса юных чтецов "Живая классика". Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС куратор конкурса в США Татьяна Щелокова.

"Телемост дал возможность понять, что Международный конкурс юных чтецов "Живая классика" действительно объединяет детей из разных стран мира, и дети могут общаться друг с другом на русском языке! - отметила она - Начало положено, теперь этот проект будет развиваться, наши дети смогут общаться с ровесниками из других стран, а в конкурсе участвуют более 80 стран мира".

Московские школьники-участники соревнования и их сверстники из США "общались в реальном времени, знакомились, рассказывали о себе, своей стране, делились опытом, как выбирают произведение для конкурса", рассказала куратор. Дети интересовались, как думают билингвы и используют два языка, а также обсуждали, что является мотивацией для участия в конкурсе для ребят из России и Америки. Педагог ГИТИСа по сценической речи Ольга Шубина дала советы по подготовке к состязанию и ответила на вопросы участников во время телемоста, который прошел 2 марта.

По словам куратора конкурса, "Живая классика" расширяет свои рамки год от года. "Добавляются новые возможности. Это и недавно объявленный конкурс юных журналистов, победители которого войдут в состав детской редакции на международном финале "Живой классики" в МДЦ "Артек" в мае этого года. Это и лекторий "База знаний куратора", который состоит из большого количества вебинаров с темами от рекомендаций по выбору литературы для детей до мастер-классов по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа", - заключила она.