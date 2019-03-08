Россияне чаще других организованных иностранных туристов посещали Белоруссию в 2018 году

МИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Граждане РФ чаще других зарубежных туристов в составе организованных групп и экскурсантов посещают Белоруссию. Не стал исключением и 2018 год, в течение которого россияне активно ехали в республику, особенно в период праздничных дней.

"Среди 365,5 тыс. организованных туристов и экскурсантов, посетивших Республику Беларусь в 2018 году, более половины (57%) пришлось на российских граждан", - сообщили в национальном статистическом комитете республики (Белстат). По данным специалистов статистического управления Минска, такая же тенденция прослеживается при анализе турпотока в белорусскую столицу. Всего в 2018 году в Минске побывало 116,5 тыс. организованных путешественников и экскурсантов, на долю россиян пришлось более 67%. Граждане РФ также стали лидерами среди тех, кто приезжает в белорусские санатории и другие оздоровительные учреждения. В 2018 году среди 229 тыс. иностранцев, побывавших в белорусских здравницах, россиян оказалось около 87%.

Граждане других соседних государств - Литвы, Польши, Латвии и Украины - разместились после россиян в списке часто посещающих Белоруссию туристов. Кроме того, по данным статистического ведомства, возросло число путешественников, прибывающих в страну из Германии, Китая, Испании, Эстонии, Великобритании, Израиля. Специалисты напрямую это связывают с установленным в стране порядком безвизового нахождения иностранцев, прибывающих в республику через Национальный аэропорт "Минск".

С 12 февраля 2017 года граждане 80 государств без виз могли находиться в стране пять суток. С 25 июля 2018 года этот срок был увеличен до 30 дней. С этого времени и до конца года правом безвизового въезда воспользовались почти 60 тыс. иностранцев. Как отмечают в Белстате, средняя продолжительность времени пребывания зарубежных гостей в республике составила пять дней.

Пока иностранные граждане не так активно пользуются видами отдыха, которые предлагают объекты агроэкотуризма. Численность туристов, воспользовавшихся их услугами за 2018 год, составила более 422 тыс. человек. В общем числе агроэкотуристов иностранцев оказалось около 10%.