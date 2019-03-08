Молодогвардейцы подарили букеты тюльпанов женщинам в Симферополе в честь 8 Марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Волонтеры "Молодой гвардии Единой России" присоединились к акции "Вам, любимые!", которая объединила в пятницу большинство регионов России. В центре Симферополя волонтеры поздравили женщин с 8 Марта и подарили им полсотни букетов тюльпанов, сообщил ТАСС руководитель крымского регионального отделения всероссийской общественной организации, депутат Госсовета республики Владислав Ганжара.

Акция "Вам, любимые" 8 Марта проходит по всей стране. В ее рамках добровольцы дарят на улицах цветы, а фотографии улыбающихся женщин выкладываются в социальную сеть Instagram с хэштегом #Вамлюбимые.

"Мы поздравляли женщин крымской столицы и дарили им тюльпаны - символ этого праздника. <…> Всем женщинам желаем, чтобы у них на душе всегда была весна", - сказал Ганжара, добавив, что волонтеры уже поздравили более 50 женщин.

Накануне праздника молодогвардейцы посетили двух женщин-ветеранов Великой Отечественной войны, которые живут в Симферополе. "В рамках "Молодой гвардии" действует волонтерский центр "Я доброволец", который в первую очередь осуществляет социальную работу, и активисты посетили двух ветеранов накануне 8 Марта, вручили цветы, подарки и вместе попили чай", - сказал ТАСС руководитель симферопольского отделения "Молодой гвардии" Алексей Зинченко.