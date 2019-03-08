Волонтеры дарят цветы женщинам в парке "Зарядье" в Москве

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Волонтеры раздали 1900 цветов женщинам в рамках всероссийской акции "Вам, любимые" в московском парке "Зарядье". Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе парка.

"Раздали 1900 цветов", - сказал собеседник агентства.

Всероссийская ежегодная акция "Вам, любимые" в этом году стартовала 7 марта. Она проходит более чем в 40 регионах, в том числе в Москве, Архангельской, Брянской областях и Забайкальском крае. Волонтеры дарят девушкам цветы на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях выкладывают поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.