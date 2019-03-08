Единороссы поздравили женщин в регионах с помощью ростовых кукол-медведей

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" провела в регионах страны акцию, приуроченную к Международному женскому дню, "Любимые не только 8 Марта". Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба партии.

"Региональные отделения "Единой России" провели праздничную акцию "Любимые не только 8 Марта". Ростовые куклы-медведи вышли на улицы городов в Краснодарском и Приморском краях, Москве, Нижегородской, Тюменской, Кемеровской и Ульяновской областях, чтобы напомнить представителям сильной половины человечества о том, что проявлять внимание, любовь и заботу к женщинам нужно не только в Международный женский день", - говорится в сообщении.

Как пояснили в партии, в ходе акции в Кемеровской области активисты в ростовых куклах-медведях предлагали мужчинам сделать совместную фотографию, на которой обязательно присутствовал один из плакатов - "Улыбка твоей женщины важнее футбола", "Будь мужчиной не только 8 Марта", "Уважай женщин не только в своем доме". В ходе акции в Нижнем Новгороде "мишка дарил каждой представительнице прекрасного пола букет цветов, а мужчинам напоминал о том, что женщинам нужны не только цветы, но внимание и забота".

В пресс-службе отметили, что в акции в Москве приняли участие депутаты Госдумы. "В ходе поздравительной акции в Москве парламентарии подарили 200 плюшевых мишек", - говорится в сообщении.

"Единая Россия" традиционно проводит праздничные акции к 8 Марта. Сегодня к праздничным мероприятиям присоединились партийцы всей страны", - резюмировали в пресс-службе.