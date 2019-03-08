На западе Германии во время раскопок обнаружили вещи советских граждан, убитых нацистами

БЕРЛИН, 8 марта. /ТАСС/. Эксперты обнаружили на западе ФРГ новые свидетельства убийства в конце войны нацистами советских и польских граждан, угнанных в Германию на принудительные работы. Об этом сообщил директор Краевого союза Вестфалия-Липпе Маттиас Лёб, передает в пятницу агентство DPA.

Во время раскопок в Арнсбергском лесу в горном регионе Зауэрланд на западе Германии были обнаружены более 400 объектов, в том числе личные вещи жертв, преимущественно женщин. Среди находок, помимо многочисленных гильз от патронов, - польский словарь, молитвенник, советские монеты, части одежды, посуда.

В марте 1945 года группы "Ваффен-СС" и вермахта расстреляли в районе между городами Варштайн и Мешеде 208 советских и польских граждан. При помощи найденных вещей и исторических документов эксперты хотят реконструировать ход тех событий.