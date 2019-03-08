Бельгия встречает 8 Марта забастовкой женщин и парадами феминисток

БРЮССЕЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Бельгийские женщины встречают 8 Марта забастовкой и маршем за равноправие. Эти акции организует феминистская группа Collecti.e.f 8 mars ("Коллектив 8 марта"). В Бельгии 8 Марта - это обычный рабочий день.

"Пусть все женщины сегодня прекратят работать, прекратят потреблять, прекратят выполнять любую работу по дому, и все вместе выходят на манифестацию", - говорится в распространенном в социальных сетях обращении организации.

С 9:00 по местному времени (11:00 мск) на площади перед институтами ЕС собрались несколько десятков женщин с плакатами: "Если женщины остановятся, мир остановится!" В результате спонтанных акций в пятницу в Брюсселе прекратил работу ряд магазинов. Впрочем, работа большей части торговых точек в крупных городах Бельгии продолжается. В связи с этим местные профсоюзы провели акции раздачи цветов работающим 8 Марта продавщицам магазинов в крупных торговых зонах на улицах Мейр в Антверпене и на Рю Нёв в Брюсселе.

"Женщины находятся под большим давлением, и не все готовы выйти на забастовку", - говорится в заявлении профсоюзов. По их данным, средняя зарплата женщин в Бельгии на 21% ниже средней зарплаты мужчин.

Впрочем, забастовкой план праздничных мероприятий 8 марта в Бельгии не ограничивается. В 14:00 по местному времени (16:00 мск) Collecti.e.f 8 mars призывает всех женин устроить минуту шума, где бы они ни находились. Обычно, под этим выражением подразумевается, что их приглашают бить ложками по кастрюлям. В 14:30 по местному времени (16:30 мск) в Льеже стартует "Велопарад феминисток", а в 17:00 по местному времени (19:00 мск) в Брюсселе от Центрального до Северного вокзала должна пройти манифестация "Марш женщин".