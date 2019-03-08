Около тысячи тюльпанов раздали в честь Международного женского дня волонтеры в Уфе

УФА, 8 марта. /ТАСС/. Порядка тысячи тюльпанов раздали представительницам прекрасного пола в честь Международного женского дня в Уфе. Волонтеры посетили пациенток республиканского онкодиспансера, также поздравили девушек и женщин на улицах города, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта региона.

"Это была федеральная акция, в которой участвовали добровольцы Башкирии, они раздавали прохожим женщинам и девушкам цветы. Всего раздали 1 тыс. тюльпанов. Также любой желающий может присоединиться к акции в интернете с хэштегом "Вам, любимые" под фотографиями и поздравлениями", - рассказал представитель пресс-службы ведомства, уточнив, что было привлечено порядка 50 волонтеров.

Также волонтеры-медики поздравили с 8 марта пациенток и сотрудниц паллиативного отделения республиканского онкодиспансера. "Пациентки были в большом восторге, они этого не ожидали. Мы заходили в палаты, поздравляли их, женщины были счастливы, мы сами очень зарядились положительными эмоциями ", - рассказала ТАСС региональный координатор добровольческого движения Ляйсан Хазырова.

Мини-футбол, монстрация и "Бал маленьких принцесс"

Кроме того, в пятницу в Уфе состоялся третий по счету турнир по мини-футболу в честь 8 Марта между любительскими командами. В этот раз на поле вышли шесть команд, среди их участниц были, в частности, представительницы прокуратуры и республиканского ТВ-канала.

"Играют любительские команды, турнир проходит при поддержке футбольного клуба "Уфа" и федерации футбола Башкирии. Так мы поздравляем дам с праздником и популяризуем спорт", - рассказали ТАСС в пресс-службе клуба.

Восьмого марта в столице Башкирии впервые состоялось шествие с плакатами и лозунгами - монстрация. Организаторы акции призвали уфимцев выразить свою любовь к прекрасной половине человечества. В руках участники несли транспаранты "Ты самая красивая", "Улыбайся", "Дорогая, ты права", "Ни шагу без комплимента", "Мама, я надел шапку!".

"Хотим ввести новый формат поздравления, который объединяет людей, чтобы выразить чувства, пожелания. Это такая художественная акция, которая больше интересна молодежи. Участники придумывали оригинальные поздравления и смешные фразы для плакатов, главное условие - никакой политики", - рассказала организатор акции Люция Юлуева, уточнив, к акции присоединились 60 человек.

Порядка 300 девочек с ограниченными возможностями здоровья и воспитанниц детских домов со всей республики собрали на "Бал маленьких принцесс". Для них организовали развлекательную программу, включающую работу телеплощадки, фотозоны, шоу мимов, мастер-классы по рисованию, валянию войлока, катание на лошадях и собаках. Кульминаций праздника стал показ спектакля "Морозко" в театре оперы и балета.